Spazio anche per un calciatore della Fiorentina nella stupenda rimonta dell'Italia Under 17 contro il Portogallo

Si era fatta durissima per l'Italia Under 17 col Portogallo nel primo tempo, ma gli Azzurrini hanno saputo reagire in modo fantastico: tra di loro, anche un giovane calciatore della Fiorentina. Il gruppo di Daniele Franceschini ha iniziato come meglio non avrebbe potuto il secondo round di qualificazione agli Europei di categoria, vincendo 3-2 contro il Portogallo.

Grande rimonta azzurra

La squadra azzurra era sotto di 2 reti all'intervallo: per i lusitani erano infatti andati a segno Guerra e Ferreirinha. L'Italia è entrata in campo però vogliosa di rifarsi nel secondo tempo e nel giro di appena 6 minuti Perillo e Okon hanno pareggiato i conti. Il 3-2 è stato poi firmato da Landi al 75esimo.

C'è anche un calciatore viola

Spazio anche per un calciatore della Fiorentina: si tratta del centrocampista Lorenzo Bernamonte, che è subentrato all'89esimo al posto di Ballarin. Il classe 2010 dell'Under 17 viola, elemento molto interessante, è stato convocato già nella scorsa tornata da Franceschini, ed ha messo assieme la quinta presenza con l'Italia.