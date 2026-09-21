DIRETTA VIDEO: Il Salotto del Calcio, viola più Allegri verso la sosta Nazionali

Torna su TVL Toscana, Canale 14, Il Salotto del Calcio, trasmissione sportiva condotta dal giornalista Marco Mordini, tifoso viola e da sempre al seguito delle squadre giovanili della Fiorentina.

La puntata di stasera

Nella puntata di stasera si commenterà il pareggio arrivato contro il Napoli, che accompagnerà la Fiorentina alla prima sosta Nazionali della stagione: tre settimane per Vanoli per lavorare sulla squadra e iniziare a dare un'impronta di gioco.

Gli ospiti

Presentano Marco Mordini e Alessia Lotti. Tra gli ospiti saranno presenti Niccolò Pascali, Allenatore UEFA A, e Roberto Chiti, allenatore della Nazionale Under 17 LND. A leggere i messaggi del telespettatori ci sarà Laura Puggelli.

QUA il link della diretta