UFFICIALE: Ecco il primo nome da depennare per il futuro della panchina della Fiorentina

Adesso è ufficiale: Roberto De Zerbi è il nuovo allenatore del Tottenham. A comunicarlo è stata la stessa società londinese attraverso una nota ufficiale sul proprio sito, che l'ha annunciato come successore dell'esonerato Igor Tudor.

Le parole di De Zerbi

“Sono felice di entrare a far parte di questo fantastico club di calcio, che è uno dei più grandi e prestigiosi al mondo. In tutte le mie conversazioni con la leadership del Club, la loro ambizione per il futuro è stata chiara, costruire una squadra capace di raggiungere grandi traguardi, e farlo giocando uno stile di calcio che entusiasmi e ispiri i nostri tifosi. Sono qui perché credo in quell'ambizione e ho firmato un contratto a lungo termine per dare tutto per realizzarla. La nostra priorità a breve termine è scalare la classifica della Premier League, che sarà il focus fino al fischio finale dell'ultima partita della stagione. Non vedo l'ora di uscire in campo di allenamento e lavorare con questi giocatori per raggiungere questo obiettivo”.

Nome da cancellare

E' lui il primo nome da depennare per il futuro della panchina della Fiorentina, alla quale era stato accostato come possibile successore di Vanoli.