Dario Dainelli parte dal vino per spiegare come vede la Fiorentina. Intervistato dal Corriere Fiorentino, l’ex difensore viola parla di una squadra giovane, frenata da un avvio difficile e dal peso delle aspettative. Per descrivere il percorso che la attende, sceglie un paragone con la propria cantina.

"Dovessi fare un paragone dire che questa Fiorentina è come la mia Cantina Dainelli. L’obiettivo è ricercare la massima qualità, raggiungendo l’eccellenza nel tempo, sperando che non ne serva troppo”.

Il peso delle aspettative e la fiducia nei giovani

Nella lettura di Dainelli, a pesare è anche il ricordo della scorsa stagione. Per il secondo anno di fila, l’entusiasmo dell’estate si è scontrato con le prime risposte del campo.

“È vero che per il secondo anno consecutivo si partiva con tanto entusiasmo e che poi il campo ha dato risposte diverse e forse una parte della spiegazione sta proprio lì. Nel peso delle aspettative e del ricordo del campionato scorso”.

L’ex difensore spiega come un avvio diverso avrebbe potuto cambiare il modo in cui un gruppo così giovane ha affrontato il campionato. Nei momenti più complicati, aggiunge, un po’ di esperienza in più può fare comodo.

“La verità è che una squadra così giovane partendo bene magari avrebbe preso il volo sulle ali dell’entusiasmo. Partire male invece le ha messo addosso tanta pressione, l’ha costretta a rincorrere e sì, forse in certi momenti qualcuno con un po’ di vissuto in più può aiutare ma sono sicuro che ci sono tutte le possibilità per venirne fuori”.

L’elogio a Dragusin e il legame con Firenze

Nel giudizio su Radu Dragusin, Dainelli si affida all’esperienza diretta: "Ho allenato Dragusin al Genoa e vi garantisco che è un calciatore forte. Ma forte sul serio. Ha tutto. Applicazione, forza fisica, cattiveria”.

C’è spazio anche per il rapporto con Firenze e per l’accoglienza che l’ex difensore riceve ogni volta che torna allo stadio: "Fiorentina capitolo chiuso? Come potrebbe esserlo? Per me Firenze è stata ed è una parte di vita e di cuore, tutte le volte che vado allo stadio vengo inondato di affetto”.