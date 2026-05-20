Farioli: "Futuro in Italia? Una cosa a cui non penso. Faccio fatica ad immaginarmi lontano dal Porto"

L'allenatore del Porto Francesco Farioli ha rilasciato una lunga intervista a Tuttomercatoweb, in cui ha parlato anche del prosieguo della propria carriera. L'allenatore dei campioni portoghesi è stato più volte accostato alla panchina viola, ma al momento il suo futuro sembra lontano dalla serie A.

Lontano dall'Italia

“Futuro in Serie A? Sinceramente oggi non è qualcosa a cui penso - ha detto il tecnico toscano - La cosa curiosa è che in questa stagione non sono mai tornato in Italia, nemmeno durante le pause delle nazionali o nei pochi giorni liberi”.

Legame con la squadra

Farioli prosegue poi l'intervista raccontando del profondo legame che si è creato con la squadra portoghese: "Forse la vera notizia è un'altra; mi preparo a iniziare la mia seconda stagione consecutiva nello stesso club. A Nizza e ad Amsterdam le esperienze sono durate una sola stagione, per una mia scelta precisa. Qui al Porto si è creata una connessione molto forte con il presidente André Villas- Boas. Abbiamo una grande sintonia nel modo di intendere il calcio, nel modo di sviluppare un progetto e nel tipo di visione che vogliamo costruire. Proprio per questo faccio molta fatica a immaginarmi in un club diverso dal Porto".