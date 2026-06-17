Problemi in Europa per la Roma: club multato pesantemente. Milan e Inter...

Notizie contrastanti per quanto riguarda i club italiani sottoposti a settlement agreement. Buone per Inter e Milan, club che hanno raggiunto l'obiettivo dell'accordo transattivo e che sono usciti da tale regime.

Brutte notizie per la Roma

Non si può dire lo stesso per la Roma. La Prima Camera del Club Financial Control Body (CFCB) si è riunita per valutare i target. E i giallorossi hanno leggermente superato l'obiettivo intermedio prefissato per il 2025.

Due multe per il settlement agreement

La Roma ha ricevuto addirittura due ammende. Oltre a quella di 2 milioni di euro (per i motivi sopra riportati), ce n'è anche un'altra di 4 milioni di euro.