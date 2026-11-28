I convocati di Vanoli per Udinese-Fiorentina: niente da fare per due difensori gigliati, aggregato un giovane della Primavera
Sono state da pochi istanti rese note le convocazioni di Paolo Vanoli in vista di Udinese-Fiorentina, in programma domani alle 12:30.
Out Pongracic e Viery
Come preannunciato dallo stesso allenatore in conferenza stampa, saranno out Marin Pongracic e Viery, quest'ultimo alle prese col problema fisico accusato a Monza. Aggregato alla prima squadra il giovane Turnone, mentre per rivedere Fabiano Parisi ci vorrà ancora qualche tempo.
I convocati di Vanoli
Questa la lista dei convocati viola per la partita contro l'Udinese:
ATTA Arthur Eric Kolawolé
BRESCIANINI Marco
CHRISTENSEN Oliver (G)
CORDEIRO DOS SANTOS Domilson
DE GEA QUINTANA David (G)
DRAGUSIN Radu-Matei
FAGIOLI Nicolò
GNONTO Degnand Wilfried
GOMES BETUNCAL Norberto Bercique
JIMENÈZ SÁNCHEZ Alejandro
LEZZERINI Luca (G)
MASTANTUONO Franco
MAZZEO Brando
NDOUR Cher
NETO LOPES João Mário
NJIE Alieu Badara
OULAI Christ Ravynel Inao
PELLEGRINO CASALANGUIDA Mateo
PEREIRA GONÇALVES Pedro António
RANIERI Luca
TURNONE Niccolò
VALDEPEÑAS TALAVERA Victor