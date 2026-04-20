Ranieri: "Non era per niente scontato fare punti a Lecce, dobbiamo essere molto soddisfatti. Buon primo tempo, poi abbiamo smesso di giocare"

Dopo Pongracic, parole anche per l'altro centrale, Luca Ranieri, al media ufficiale della Fiorentina:

"Forse non bellissimi esteticamente ma abbiamo fatto un buon primo tempo, poi nel secondo loro hanno iniziato a spingere, noi abbiamo smesso di giocare. Non era scontato per niente venire a fare un punto a Lecce, dopo tante partite giocate nelle ultime settimane. Dobbiamo essere molto soddisfatti della partita che abbiamo fatto.

Da quando è arrivato il mister abbiamo svoltato un po’ tutti, si vede dalla voglia che abbiamo di affrontare le partite. Un tempo non si portavano a casa punti da queste partite, ricordo Verona, Como e ora abbiamo la settimana lunga per preparare il Sassuolo".