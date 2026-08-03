Retroscena di mercato: la Fiorentina ha bussato a Farioli per un terzino, prima di virare su altri obiettivi

Il principale quotidiano sportivo portoghese A Bola parla di una trattativa mai progredita tra la Fiorentina e il Porto, coi viola interessati a un terzino lusitano prima di ripiegare su altri nomi.

Muro dei lusitani

Due le squadre interessate a Francisco Moura, terzino sinistro classe 1999: una di queste è la Fiorentina, che poi ha virato su altri obiettivi prendendo un altro ex Porto - Joao Mario, arrivato stamani a Firenze, può giocare anche a sinistra - e Valdepenas dal Real Madrid. Il terzino agli ordini di Farioli ha perso la titolarità dopo una prima stagione da 4 gol e 11 assist, ma il Porto non sembra volersene privare.

Antipasto della partita

Proprio questo muro alzato dal Porto non ha fatto proseguire con la trattativa: né alla Fiorentina, né al Deportivo la Coruna, che peraltro sarà la prossima avversaria dei viola giovedì 6 agosto in amichevole.