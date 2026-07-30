Il Watford pubblica il siparietto in campo tra Mandragora e Bove: prima l'intervento ruvido poi le risate. - VIDEO

L'amichevole di ieri tra la Fiorentina ed il Watford oltre che ad essere utile per testare e capire la tenuta attuale della squadra a disposizione di Fabio Grosso, ha rappresentato qualcosa anche per i giocatori e i tifosi viola. Per la prima volta da quel dicembre 2024, Edoardo Bove ed il club gigliato si sono ritrovati in campo: un'occasione quindi per ritrovare un amico ed un ragazzo che ha di fatto segnato, a modo suo, la storia del club gigliato.

Bove non dimentica i compagni e il siparietto con Mandragora lo conferma

Ed il tutto chiaramente si è poi tradotto sul campo, con l'ex centrocampista viola che si è più volte reso protagonista di siparietti con i suoi ex compagni. Uno su tutti nel primo tempo quando dopo un ruvido intervento su Mandragora, il centrocampista viola gli ha chiesto con il sorriso di allentare i ritmi. Il livello fisico del centrocampista classe 2002, nonostante tutto quello che ha passato, è infatti sembrato comunque essere quello di un tempo.

Questo il video del siparietto tra i due, ripubblicato dal Watford tramite i propri canali social: