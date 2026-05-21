Corriere dello Sport-Stadio: La riserva di Paratici, il favorito per la panchina viola...e chi è ancora in corsa

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio c’è questo titolo sulla Fiorentina e l’allenatore del futuro: “Paratici, la riserva”. E ancora: “Vanoli è sempre il favorito Ma Grosso rimane in corsa”.

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In apertura: “Vanoli dà il resto”. Sottotitolo: “Con la salvezza in tasca l’allenatore aspetta l’incontro sul futuro”. In taglio basso sulla squadra: “Kean verso la tribuna ma c’è Piccoli”.

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Parla Paratici: “Costruiamo basi più solide”. E anche: “Rocco era speciale, un visionario Vanoli può restare, pianifichiamo e poi faremo le nostre scelte Grosso? Non escludiamo niente”. Infine su Mandragora: “Rolando prezioso a Firenze sta bene”.