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Corriere dello Sport-Stadio: La riserva di Paratici, il favorito per la panchina viola...e chi è ancora in corsa

Redazione /
Corriere dello Sport-Stadio
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In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio c’è questo titolo sulla Fiorentina e l’allenatore del futuro: “Paratici, la riserva”. E ancora: “Vanoli è sempre il favorito Ma Grosso rimane in corsa”. 

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In apertura: “Vanoli dà il resto”. Sottotitolo: “Con la salvezza in tasca l’allenatore aspetta l’incontro sul futuro”. In taglio basso sulla squadra: “Kean verso la tribuna ma c’è Piccoli”. 

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Parla Paratici: “Costruiamo basi più solide”. E anche: “Rocco era speciale, un visionario Vanoli può restare, pianifichiamo e poi faremo le nostre scelte Grosso? Non escludiamo niente”. Infine su Mandragora: “Rolando prezioso a Firenze sta bene”. 

 

 

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