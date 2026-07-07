UFFICIALE: La Fiorentina manda in prestito in Serie C un esterno d'attacco giovanissimo
Altro prestito in casa Fiorentina per un giovanissimo che finisce a fare esperienza in Serie C. Lo ha conunicato la società viola con una nota ufficiale.
La nota della Fiorentina
“ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Carlo Evangelista all’ U.S. Pergolettese”.
Il profilo
L'esterno d'attacco classe 2007 lo scorso anno ha collezionato 31 presenze con la Fiorentina Primavera in tutte le competizioni, mettendo a referto un gol in Youth League.
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