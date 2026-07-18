Gosens: "Voglio concludere qui la mia carriera, è il posto perfetto per me"

Tempo di presentazioni per Robin Gosens, passato a titolo definitivo dalla Fiorentina allo Schalke 04, club neo promosso in Bundesliga e che ha permesso al tedesco di tornare a giocare in patria.

Le parole di Gosens

Queste le parole del tedesco, che, presentandosi, ha ripercorso anche momenti risalenti all'inizio della sua carriera: “Lo Schalke ha sicuramente contribuito a farmi sognare di divenire un calciatore professionista, questa è la verità. Qui sono stato introdotto al calcio e spero che mi verrà permesso di chiudere qua la mia carriera ”.

“Qua il posto perfetto per me”

Il tedesco ha poi continuato: “Al momento non ho grandi progetti su cosa farò dopo, ma sento che questo è veramente il posto perfetto per me”. Gosens ha lasciato Firenze nei giorni scorsi, salutando tutti con una lettera in cui non ha nascosto l'amarezza per come si è conclusa la sua esperienza in Viola.