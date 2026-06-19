Bernabè rifiuta il rinnovo con il Parma. La Fiorentina osserva la situazione, mentre i ducali mettono Piccoli sul taccuino

Tra Adrian Bernabè, centrocampista spagnolo seguito da tempo dalla Fiorentina, e il Parma sembrano complicarsi i piani di permanenza, e non soltanto. Il classe 2001, secondo quanto riferito da Parmalive, avrebbe rifiutato la proposta di rinnovo avanzata dal club emiliano.

Occasione da cogliere subito per la Fiorentina?

Un no, quello di Bernabè, che mette i crociati con le spalle al muro: o vendono ora, o rischiano di perderlo a zero tra un anno. La dirigenza viola ora potrebbe sfruttare la situazione attuale per abbassare le pretese del Parma.

Intrecci di mercato

Il mercato è lungo. Ma l'asse Firenze-Parma, già caldo per altri profili, potrebbe accendersi anche per Bernabé, seguito anche dal Torino. Sullo sfondo resta l’interesse dei ducali per Fazzini, ma anche per Piccoli, dato che Pellegrino sembra essere un profilo molto richiesto sul mercato e monitorato, guarda caso, anche dai viola.