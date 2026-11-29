Oulai torna in corsa per un'altra maglia da titolare? E Beto potrebbe essere la sorpresa
Rientra l’allarme Oulai in casa Fiorentina. Dopo aver ottenuto un permesso per motivi familiari, l’ivoriano è tornato venerdì sera al Viola Park, svolgendo una seduta individuale per mantenere il ritmo. Il centrocampista è così nuovamente in corsa per una maglia da titolare contro l’Udinese, nella mediana a tre che il tecnico Vanoli dovrebbe confermare.
Chi a centrocampo?
Secondo La Nazione resta da capire chi lo affiancherà. Se il tecnico dovesse puntare sulla coppia Oulai-Fagioli, il ballottaggio riguarderebbe la mezzala sinistra con Brescianini, mentre Ndour sembra avere il posto assicurato. In alternativa, con Brescianini titolare, la scelta per il ruolo di regista sarebbe tra Fagioli, al momento favorito, e lo stesso Oulai.
E in attacco
Sembrano esserci anche dei dubbi in attacco, dove Beto insidia Pellegrino per completare il tridente con Njie e Mastantuono. L'argentino resta in vantaggio, ma il portoghese, ex della partita, ha mostrato segnali positivi nel finale contro il Monza.