Saranno ben tre gli ex che segneranno la sfida di domani alla Blue Energy Arena di Udine e la Fiorentina stavolta parte avanti nel conteggio, grazie ad Atta, il più atteso al rientro, e a Beto, altro volto nuovo ma fin qui a dir poco trasparente per le sorti della squadra viola. E dire che Paratici lo scelse a fine agosto, forse anche memore di quanto fatto in Friuli: in Premier il guineano non è mai andato in doppia cifra ma a Udine sì. Il Corriere Fiorentino riporta i suoi numeri: 65 presenze e 22 reti, una ogni 208 minuti. Non una media da bomber ma insomma, neanche gli zero in 11 presenze e 238 minuti viola.

Primi timidi segnali

La prima rete con la Fiorentina comunque, Beto l'ha sfiorata proprio nell'ultima uscita: nei minuti finali a Monza un suo colpo di testa velenoso ha colpito il palo. Sia in Brianza che con la Juve, nei pochi scampoli finali, ha mostrato un po' più di vitalità e condizione rispetto a inizio stagione. E ha impensierito i portieri avversari: se si ricordasse almeno in parte di come faceva ai tempi dell'Udinese…