Tra le delusioni di questa prima parte di stagione in casa Fiorentina c'è sicuramente Beto, attaccante arrivato dall'Everton che ancora non ha lasciato il seno in maglia viola.

Partita speciale

La prossima partita contro l'Udinese rappresenta per lui una ara speciale, ritornando a giocare contro la squadra che lo aveva fatto esplodere, realizzando 21 gol in 62 presenze nell'arco di due stagioni.

Cura da ex

A Firenze la casella gol è ancora vuota, ma le occasioni per lui non sono mancate. Contro il Monza, nel finale, è andato vicino al gol prendendo il palo. Anche contro la Juventus qualche buon guizzo nel finale. Adesso serve trovare convinzione e la rete, per svoltare l'inizio di stagione negativo. Pellegrino sempre davanti nelle gerarchie, ma Beto deve farsi trovare pronto. Sperando che la possibile cura “da ex” funzioni in Friuli. Lo scrive La Nazione.