Pellegrino scavalca anche i numeri oltre a Beto: l'incubo Cuesta è alle spalle ma la strada da Nove della Fiorentina è lunga
Ai nastri di partenza di fine mercato, il titolare designato per l'attacco della Fiorentina sembrava dover essere Norberto Beto, richiamato dalla Premier per riproporre le doti che aveva messo in mostra a Udine. Il guineano però ha fatto e sta facendo fatica, a trovare il ritmo prima che a segnare, anche perché davanti a lui si è imposto Mateo Pellegrino. Nell'analisi del Corriere dello Sport-Stadio, l'argentino finora ha fatto meglio anche dei numeri: i suoi xG (gol attesi) in campionato si attestano a 1,99 ma i gol sono già quattro.
Cuesta un ricordo ormai lontano
E dire che l'argentino aveva segnato anche nell'orrido Parma guidato da Carlos Cuesta la scorsa stagione: ben nove reti, sulle ventotto totali degli emiliani. Motivo in più per aver fiducia, dato che la Fiorentina di spazio a talento offensivo ne ha di più: certo, la strada per conquistarsi i gradi, più che il numero in sé, da Nove della squadra viola è ancora lunga.