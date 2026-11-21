Ai nastri di partenza di fine mercato, il titolare designato per l'attacco della Fiorentina sembrava dover essere Norberto Beto, richiamato dalla Premier per riproporre le doti che aveva messo in mostra a Udine. Il guineano però ha fatto e sta facendo fatica, a trovare il ritmo prima che a segnare, anche perché davanti a lui si è imposto Mateo Pellegrino. Nell'analisi del Corriere dello Sport-Stadio, l'argentino finora ha fatto meglio anche dei numeri: i suoi xG (gol attesi) in campionato si attestano a 1,99 ma i gol sono già quattro.

Cuesta un ricordo ormai lontano

E dire che l'argentino aveva segnato anche nell'orrido Parma guidato da Carlos Cuesta la scorsa stagione: ben nove reti, sulle ventotto totali degli emiliani. Motivo in più per aver fiducia, dato che la Fiorentina di spazio a talento offensivo ne ha di più: certo, la strada per conquistarsi i gradi, più che il numero in sé, da Nove della squadra viola è ancora lunga.