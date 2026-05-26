Il Salotto del Calcio in onda stasera: c'è Grosso per la panchina viola dopo la fine della stagione

Questa sera alle ore 21 torna su TVL Toscana, Canale 14, Il Salotto del Calcio, trasmissione sportiva condotta dal giornalista Marco Mordini, tifoso viola e da sempre al seguito delle squadre giovanili della Fiorentina.

La puntata di stasera

Nella puntata di stasera si commenterà il finale di stagione della Fiorentina e la scelta sul nuovo allenatore della squadra viola, che dovrebbe essere Fabio Grosso.

Gli ospiti

Presentano Marco Mordini e Alessia Lotti. Tra gli ospiti saranno presenti Roberto Chiti, CT della rappresentativa nazionale e il ds Francesco Settesoldi. A leggere i messaggi del telespettatori ci sarà Laura Puggelli.