L’ex attaccante viola Reginaldo è stato ospite di Toscana TV, avendo modo di commentare varie tematiche attuali di casa Fiorentina, dall’avvio di stagione con Grosso al rendimento delle ali gigliate.

‘Non confermare Vanoli è stato un errore’

“Dopo aver visto tutti i giocatori importanti presi, nessuno pensava che la Fiorentina potesse partire così male. La delusione è grande, la qualità ce n’è, Mastantuono è arrivato dal Real Madrid. Tutti si aspettavano di più da Grosso, la piazza viola però non è facile. L’errore di partenza è stato non confermare Vanoli dopo lo scorso anno, aveva ottenuto la salvezza e fatto benissimo dal subentro una volta trovati schemi e quadra; ha carattere e lo trasmette, mi piace e mi piacciono anche le sue idee di calcio. Vanoli aveva il gruppo in mano, avrebbe dovuto solo cercare di mettere in campo i nuovi acquisti. Ancora niente è da buttare, bisogna cercare di recuperare punti e risalire la classifica”.

‘L’esonero di allenatore è una sconfitta per i giocatori’

“A Firenze ho avuto la fortuna di giocare con fenomeni come Toni Mutu Santana Frey Jorgensen Dainelli, giocatori che si pendevano la responsabilità dentro e fuori dal campo, parlando coi tifosi. Sapevamo che dovevamo darci una svegliata e non era colpa di Prandelli, ma nostra. Quando un allenatore viene esonerato i giocatori devono farsi un esame di coscienza, è una sconfitta per loro in primis. È difficile oggi trovare giovani mentalizzati, con fame e voglia di arrivare in ogni allenamento, lottandosi il posto. Oggi si perde e si ride e si scherza, si va a casa tranquilli e sorridenti. Giovani di qualità ce ne sono, devono prendere il calcio come un lavoro vero e proprio, una cosa seria, non solo un divertimento”.

‘Viery? Tosta per un brasiliano il primo anno’

“La Fiorentina ha quattro esterni veramente forti, che sanno giocare. Njie mi ha impressionato e sta continuando a farlo, velocissimo, tecnico, sa stare in campo e potrà fare benissimo. Milan e Juventus non hanno gli esterni della Fiorentina, che deve puntare a fare veramente di più, altrimenti sono sprecati questi calciatori. In difesa c’è da trovare la quadra col lavoro, ci sono difensori importanti. Hanno preso troppi gol per ora, e quando De Gea farà meno errori le cose miglioreranno. Viery? Quando giochi in Brasile e vieni in Italia, è tosta per un difensore adattarsi agli schemi tattici, è difficile soprattutto il primo anno… e si fatica. Col tempo può migliorare e diventare un grandissimo difensore. Penso che si debba fare di tutto per recuperare Dodô, può andare ancora tantissimo perchè è un giocatore forte… ma dipende se vuole rimanere o meno, se vuole andare via è un altro discorso”.