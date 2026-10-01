La Fiorentina fa il pieno di tifosi, due trasferte da tutto esaurito

Il ritorno di Paolo Vanoli e i risultati conseguiti utlimamente dalla squadra hanno riacceso l’entusiasmo intorno alla Fiorentina.

Entusiasmo ritrovato

Le vittorie contro Venezia e Pisa e il pareggio con il Napoli hanno ricucito il rapporto tra squadra e tifosi, rendendo poco gradita la lunga sosta del campionato. La ripresa è fissata a Genova, sabato 10 ottobre alle 15: la richiesta di biglietti si legge quest'oggi su La Nazione, supera già i circa 1.700 posti del settore ospiti, con tagliandi in vendita a 35 euro e destinati a esaurirsi rapidamente.

Nuovo esodo

Si prepara dunque un nuovo esodo viola, segnale della ritrovata fiducia nell’allenatore e nel gruppo. Anche per la trasferta contro l’Inter a San Siro, prevista il 25 ottobre, il tutto esaurito appare praticamente certo: attesi circa 1.500 sostenitori. Nel mezzo, la sfida casalinga con il Como dovrebbe richiamare al Franchi oltre ventimila tifosi sugli spalti viola.