Kospo, per ora un buco nell'acqua. Out dal ritiro estivo, ma le soluzioni di mercato non mancano per lui

Sembrava potesse essere un grande colpo per la Fiorentina Primavera di Galloppa Eman Kospo, difensore bosniaco classe 2007 che lo scorso anno era arrivato in viola dal Barcellona per aiutare la squadra giovanile ad affrontare la Youth League.

La sua stagione

Non è andata granché la sua stagione, con Galloppa che spesso e volentieri gli ha preferito i ragazzi nostrani per la sua difesa poi diventata campione d'Italia primavera. E così il suo nome, secondo quanto riporta tuttomercatoweb.com, non sarà presente tra quelli dei convocati per il ritiro estivo al Viola Park.

Addio (o arrivederci) viola

Si profila così una cessione, da capire se in prestito oppure già a titolo definitivo. Il Sassuolo lo segue con interesse e chissà che non possa essere pedina di scambio nell'affare Thorstvedt. Su di lui c' anche l'interesse di squadre spagnole (tra cui il Real Betis), svizzere e croate.