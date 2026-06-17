Kospo: "Spero di giocare di più in prima squadra. Serie A campionato difficile per i giovani, ma..."

Il giovane difensore della Fiorentina Eman Kospo ha rilasciato una lunga intervista a Sport.es in cui ha parlato soprattutto del suo approdo a Firenze e della prima stagione fra i grandi. Nei giorni scorsi, su FiorentinaNews . com , era uscita una prima parte dell'intervista, dove il calciatore aveva raccontato il difficile addio al Barcellona. Ecco la seconda parte.

Vittoria in Primavera

“Quest'anno mi sono allenato con la prima squadra - ha detto il difensore - ma siccome avevo bisogno di giocare facevo le partite con la Primavera. E’ un campionato molto competitivo, che alla fine abbiamo vinto battendo tutte le migliori squadre della Serie A a livello giovanile. La finale è andata benissimo, c'erano circa 3.000 persone allo stadio. La partita è stata durissima, ma alla fine ce l'abbiamo fatta!”

Prime esperienza fra i grandi

Kospo ha poi continuato parlando della sua prima stagione in Serie A: “L'ambientamento in Italia?? E’ andato tutto bene, anche se le novità erano molte dalla nuova lingua, alla prima volta da solo fuori casa. La Serie A è un campionato molto intenso e impegnativo, perché in Spagna si gioca molto di più con la palla, mentre in Italia è un calcio molto più fisico. Sono il più giovane in squadra giovane e devo avere pazienza, anche se spero di poter giocare l'anno prossimo. So che questo campionato è difficile per un giovane giocatore, ma è un ottimo banco di prova per capire se sei pronto"