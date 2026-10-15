Se la Fiorentina non se la passa bene il Catanzaro forse fa peggio: i tifosi non mollano e preparano l'esodo in vista di Verona

La situazione della Fiorentina di Paolo Vanoli non è certo delle migliori, ma c'è qualche nostra conoscenza che forse se la passa peggio. Stiamo parlando del Catanzaro, che dopo aver raggiunto i play off con Aquilani lo scorso campionato, questa stagione con Giorgione è attualmente al penultimo posto con appena tre punti in 6 partite. Ma tutto questo non sembra frenare i tifosi giallorossi.

La classifica non spaventa i tifosi del Catanzaro

Domani sera prenderà il via la settima giornata di Serie B con l'anticipo fra Hellas Verona e Catanzaro, una gare che vede entrambi gli allenatori - Marco Baroni e Giorgio Gorgone - alla ricerca di risposte e punti per puntellare la propria posizione in panchina. In particolare i calabresi sono chiamati a dare una svolta dopo l’inizio shock, inizio che nonostante tutto non sembra fermare i tifosi calabresi. Secondo quanto comunicato quest’oggi dal Verona infatti domani sera il settore ospite del Bengodi sarà sold out.

Esodo giallorosso in Veneto.

La squadra di Gorgone potrà quindi contare anche a Verona del sostegno dei suoi tifosi. Come comunicato dal club di casa infatti saranno 924 i supporter giallorossi presenti nel settore ospiti. In generale, con la vendita dei biglietti che proseguirà anche domani per gli altri settori, saranno oltre 17mila i presenti nell'impianto veronese.