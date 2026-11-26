E’ possibile leggere un articolo sulla Fiorentina all’interno de La Gazzetta dello Sport di oggi.
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Il titolo del pezzo in questione è: “Mastantuono si scusa con i tifosi La Fiorentina riparte da lui”. Sottotitolo: “Il fantasista sui social: “Questa squadra ne uscirà, siamo tutti più uniti che mai”. Da oggi in ritiro”.
Trascinatore a 19 anni
Articolo che inizia così: “Si può provare a trascinare una squadra anche a 19 anni, riconoscendo in modo schietto le difficoltà del momento. Lo ha fatto ieri Franco Mastantuono che sui social ha scritto…”.
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