Mastantuono si espone e si scusa e c'è un passaggio che la Fiorentina ha apprezzato
Franco Mastantuono ha scelto di esporsi dopo il 3-0 di Monza.
Ieri l’argentino ha pubblicato su Instagram un messaggio di scuse rivolto ai tifosi viola e ha ribadito la fiducia nella capacità del gruppo di uscire dalla crisi.
Richiamo apprezzato
Secondo La Gazzetta dello Sport di questa mattina, la Fiorentina, intesa come società, ha apprezzato soprattutto il richiamo alla compattezza della squadra e alla volontà di risalire la classifica insieme.
Punto di riferimento
A Udine Mastantuono sarà uno dei punti di riferimento offensivi di Vanoli. Se il tecnico passerà al 4-3-3, l’argentino potrà mantenere la sua posizione a destra. Una delle questioni sarà quanto spesso i viola riusciranno a servirlo in condizioni di puntare l’uomo, con compagni vicini per dare seguito alle sue iniziative.