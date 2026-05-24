E' festa per Moreno! Il Levante perde l'ultima partita contro il Real Betis, ma riesce comunque a salvarsi e a rimanere ne LaLiga

Ieri sera è finito il campionato spagnolo, che ha visto trionfare il Barcellona davanti a Real Madrid e Villarreal. Il Real Betis, che ha eliminato lo scorso anno la Fiorentina dalla Conference League, si è qualificato alla Champions League.

Salvezza raggiunta

I biancoverdi nell'ultima partita dell'anno hanno battuto il Levante di Moreno, che lottava per la salvezza. Nonostante la sconfitta per 2-1, la squadra del difensore della Fiorentina in prestito si è comunque salvata nonostante i 42 punti a parimerito con Osasuna e Maiorca (retrocesso).

Il futuro

Per Moreno 90 minuti in campo nell'ultima stagionale. Con il Levante che rimarrà ne LaLiga, ci sarà da capire quale sarà il futuro del difensore gigliato, che in Spagna ha collezionato ben 29 presenze. Il Levante ha un diritto di riscatto fissato a 15 milioni, con la Fiorentina che lo può controriscattare a 17.