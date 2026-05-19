Ottima prova del viola Moreno, il Levante vince e assapora il sogno salvezza

Il Levante è ormai giunto ad un passo da un’impresa: la squadra del difensore della Fiorentina Matias Moreno, in prestito in Spagna, è riuscita a issarsi sopra la zona retrocessione a seguito di una rimonta che sembrava quasi impossibile. La squadra valenciana ha perso appena 2 delle ultime 12 partite, vincendone ben 7 e pareggiandone 3, ed ora si trova a + 2 dal terzultimo posto ad una giornata dalla fine della Liga.

Un’insperata salvezza è ora ad un passo

Il successo casalingo nello scontro diretto contro il Maiorca della squadra del difensore viola Moreno, che si è imposta per 2-0 grazie alle reti di Espi e Arriaga, ha portato il Levante a quota 42 punti, staccando di 3 lunghezze gli avversari. Adesso il Levante è a pari merito con Osasuna ed Elche, mentre Girona e Maiorca hanno rispettivamente 40 e 39 punti. Il Levante potrebbe salvarsi anche perdendo col Betis all’ultima giornata visti gli incroci, ma con un punto eliminerebbe ogni rischio.

Bene Moreno

Moreno ha giocato un’ottima gara contro il Maiorca, risultando nettamente tra i migliori della propria squadra. Tanti duelli vinti, ottime chiusure e un contributo importante nel gioco aereo, il classe 2003 uruguaiano ha saputo rivelarsi col passare della stagione una pedina centrale per il Levante. 28 le presenze stagionali del centrale di proprietà della Fiorentina, 26 delle quali da titolare. Il futuro del calciatore verrà definito a fine stagione ma è complicato pensare ad un riscatto del Levante, considerata la considerevole somma di 15 milioni di euro che il club rossoblù dovrebbe sborsare.