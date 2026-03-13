Toni: "La Fiorentina è la delusione del campionato: milioni su milioni per rischiare di retrocedere. Salvarsi permette di riprogrammare"

La situazione della Fiorentina è quasi paradossale: la stagione ha presentato innumerevoli difficoltà, fino al confine con la zona retrocessione. Ne parla anche l'ex attaccante (passato anche in viola) Luca Toni, a Tuttomercatoweb.com.

“La Fiorentina è la delusione del campionato”

“La delusione del campionato? Sicuramente la Fiorentina, che ha speso milioni e milioni sul mercato ma adesso sta ancora lottando per non retrocedere”.

“Conta solo la salvezza, poi riprogrammare”

E aggiunge: “Qualcuno ha sbagliato se hanno cambiato allenatore e dirigenza… significa che molte cose non sono andate bene nell'impostazione. L'importante ora è salvarsi, per poi riprogrammare una volta terminata la stagione e ripartire. È arrivato Paratici, che in questo senso è molto bravo”.