Camavinga-Valverde-Arda Guler: è la volta buona per il trio qualità nel centrocampo viola?

Quello di oggi sarà il test di lusso per eccellenza per la Fiorentina, che in terra neutrale d'Austria incrocerà il Real Madrid di Mourinho. Non sarà il vero Real, con tanti reduci dal Mondiale ancora in vacanza, però a centrocampo i vari Valverde, Camavinga e Arda Guler saranno al loro posto. Un trio, se così sarà assortito, di tutto rispetto e a cui opporre il proprio miglior volto.

E' l'ora della qualità?

Nei test in Inghilterra, Grosso ha alternato i suoi interpreti ma non ha mai dato spazio al trio tutta qualità Fagioli-Oulai-Atta. Quella di oggi potrebbe essere l'occasione giusta. D'altronde di amichevoli probanti da qui al primo impegno ufficiale non ne restano molte.