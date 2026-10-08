Vitale: “Fiorentina da primi 8 posti, elementi come Njie, Gonçalves e Mastantuono non si vedevano da anni. Ndour non un campione ma…”

L’ex dirigente di Empoli e Lucchese Pino Vitale è intervenuto al Salotto Viola di Italia7, toccando vari argomenti dell’attualità di casa Fiorentina e soffermandosi anche su qualche singolo.

’Ranieri è un leader, il suo rinnovo…’

“Ndour ha segnato due bei gol, anche quello di testa, non solo quello da oltre 70 metri. Ndour è un buon giocatore in una squadra come la Fiorentina ci sta bene, non è un campione, non è un elemento sopra le righe, ma è forte ed arriva sempre a segnare dei gol. Il rinnovo di Ranieri? Era già un leader, un giocatore che in campo si sente e il suo lo dà, nella Fiorentina ci sta bene”.

“L’addio di Grosso? Quando uno che dice che non se la sente di allenare… il direttore ha fatto la scelta migliore. Vanoli quando è andato via non lo voleva quasi nessuno, invece quando è tornato è stato accolto in maniera bellissima e può fare solo che bene, la gente gli vuole bene. La Fiorentina ha 4-5 giocatori di grande qualità e elementi che saltano l’uomo come Njie, Atta, Gonçalves e Mastantuono che sono di grande livello e non si vedevano da anni, aggiungo Oulaï e Dragusin tra centrocampo e difesa, calciatori molto sopra la media”.

‘Oulaï e Fagioli possono giocare insieme’

“La Fiorentina è da primi 8 posti, il campionato è lungo, le prime tre giornate vanno lasciate stare, la Fiorentina può tornare in Europa. A Genova la Fiorentina deve vincere, poi arrivano gare come Como, Inter e Atalanta, che potranno farci dire il valore della squadra. Fagioli ha giocato benissimo in Nazionale, e la Fiorentina con lui ed Oulaï potrà far bene, sono forti e possono giocare insieme: Oulaï play e Fagioli mezzala”.