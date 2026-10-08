Vieri: "Il gol di Ndour è stata anche fortuna. Solo altre le cose da guardare e lui sta dimostrando..."

L'ex attaccante della Fiorentina Bobo Vieri ha parlato a La Gazzetta dello Sport della Nazionale U21 di Silvio Baldini, intervenendo anche su qualche singolo della rosa. Tra questi anche Cher Ndour, protagonista di un gol stratosferico contro la Polonia da più di 70 metri.

Sul gol di Ndour

“La sua è stata anche fortuna. Solo con quella ti può venire fuori una roba del genere. La le cose da guardare sono altre e Ndour sta dimostrando molto altro”.

Su Kean

“Il Como è stata una buona scelta se gioca. Ma è un attaccante completo: attacca bene la profondità, segna. Per questo ha sempre giocato. Per la struttura fisica che ha deve trovare minuti”.