E con questa fanno sei: due mesi pesanti senza Atta. Il francese passa dalla palestra al campo ma non basta

Un affare che rischia di diventare maledetto quello di Arthur Atta, arrivato im pompa magna e a sorpresa a Firenze, con il non banale compito di alzare il livello del centrocampo della Fiorentina. Di fatto il classe 2003 è acciaccato da agosto, dalla primissima sfida con il Benevento in Coppa Italia, e assente ormai da metà settembre, dalla scorsa sosta del campionato: con quella di domani salirà a sei il numero di gare saltate di fila. Due mesi pesanti in cui Vanoli ha ricostruito il centrocampo intorno a Ndour e Brescianini.

Un piccolo step ma insufficiente

La Fiorentina non si esprime in dettagli sul suo recupero ma La Nazione scrive di un Atta passato negli ultimi giorni quantomeno al lavoro sul campo. Lo step dalla palestra al prato c'è stato insomma ma ancora non basta per rivederlo a disposizione, neanche tra i convocati al momento.