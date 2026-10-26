Mareggini: "Vanoli commette gli stessi errori dell'anno scorso, cambiare troppo non serve a nulla"

Gianmatteo Mareggini, ex portiere della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per parlare della squadra viola che è reduce dalla sconfitta di San Siro contro l'Inter.

Troppi errori

"Amaro in bocca totale, per troppi motivi. Ho visto delle cose che mi lasciano come al solito perplesso che rimangono quelle che erano successe nello scorso campionato. Vanoli continua a provare a fare delle cose che non portano risultati. Ieri era una partita di sofferenza che si era messa bene, non mi interessa il gioco e cerco di portare punti a casa. Ultime tre partite: 0 punti ed errori che potevano essere evitati".

Tanti cambi non portano a nulla

"L'allenatore ha anche dei pregi, se ci si volta le spalle ha traghettato la squadra alla salvezza. Se ci ricordiamo bene, la squadra di sicuro nelle ultime 10 partite del campionato scorso era difficile che subisse tanto: era diventata una squadra. Vedo però gli errori dello scorso anno. Se te vai cambiare i giocatori e lo fai nei 10 minuti finali quando la stai portando a casa, la perdi. Ormai è palese, la gente non ne può più di questo atteggiamento".

Si ripete l'incubo dell'anno scorso

"E' stato cambiato tanto, ma certi giocatori hanno vissuto l'anno scorso una situazione paradossale e ce l'hanno fresca nella mente. la situazione è quella, non si possono fare grossi programmi sul gioco. Bisogna non cercare di cambiare troppo le carte tutte le partite. Non conosco gli infortuni, ma dico che l'anno scorso e all'inizio di quest'anno questo modo di fare non porta a niente".