I motivi dell'inizio difficile di stagione, un giudizio sui compagni di reparto e tanto altro: questo è emerso dall'intervista di Marco Brescianini, centrocampista della Fiorentina, a Radio Bruno per il Pentasport.

'Stiamo lavorando sulla compattezza'

"Sicuramente quello che ci è mancato è stata una compattezza generale di squadra. Nelle ultime partite le occasioni le abbiamo avute, c'è stata la bravura degli avversari e qualche episodio che ci ha penalizzato, ma io partirei dall'essere tutti compatti insieme su cui stiamo lavorando. Se miglioriamo in questo, ci possiamo togliere belle soddisfazioni".

Il "suo" Frosinone sorprende

"Ambiente che aiuta, soprattutto i giovani. Società piccola, ma c'è organizzazione e ti fa lavorare bene. Dalla Serie B sono rimasti quasi lo stesso gruppo, conoscono i concetti del loro mister. Nella sfida del Franchi si era intravisto qualcosa, ma anche noi abbiamo avuto delle colpe. Hanno un gioco verticale e aggressivo e questo sta portando punti".

Aggettivo per i centrocampisti viola

"Fagioli? Per me è il geometra, riesce ad avere le misure giuste sia tatticamente che tecnicamente. Per un play è fondamentale avere questa visione. Atta? Talentuoso. Oulai? Aggressivo. Ndour? Completo perché riesce a fare tutte e due le fasi. Pedro? Rifinitore. Brescianini? Completo anch'io, ma devo migliorare sotto tutti gli aspetti".