Teotino: "Per il Milan è più adatto Vlahovic di Kean. Pio Esposito è il migliore attaccante in Italia"

L'ex dirigente della Fiorentina Gianfranco Teotino ha parlato a Radio Sportiva di Nazionale, citando anche Moise Kean, attaccante viola sul quale circolano alcune notizie di mercato.

Milan su Kean?

"L'attaccante giusto per i rossoneri? Dipende da come vogliono giocare. Nello schema di quest’anno sarebbe meglio Vlahović: giocando con il 3-5-2 penso che serva un attaccante di peso come lui, che secondo me è superiore a Retegui. Per una squadra più sbarazzina va benissimo anche KEan, che è molto forte e può giocare sia da centrale che da esterno.

Sul migliore italiano

"Pio Esposito? È un attaccante forte, sa fare tante cose: protegge palla, vince i duelli, ha un buon tiro e un buon colpo di testa. Sa anche far giocare la squadra da fuori area. Per me è il miglior attaccante italiano al momento.