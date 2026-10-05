Perini: "Il cronoprogramma del Franchi rimane tale, con o senza partecipazione della Fiorentina ai lavori. Nessun aumento dei costi"

L'assessore allo sport del Comune di Firenze Letizia Perini ha commentato in Consiglio Comunale quelle che sono state alcune domante rivolte dal consigliere Sabatini sullo stato dei lavori sull'Artemio Franchi.

Sulla scansione temporale

“Stante le scansioni temporali del cronoprogramma, queste rimangono tali sia la proposta di Fiorentina di project financing risulti positiva, sia che risulti negativa e che quindi l'amministrazione prosegua da sola. Il cronoprogramma non cambia e vogliamo finire per la stagione sportiva 2029/30”.

Aumento dei costi?

“Non c'è stato un aumento dei costi, bensì solo un cambiamento di alcune opere che dovevano essere fatte nel secondo lotto e che invece saranno fatte del primo. Così si sono spostate anche le risorse, ma era già tutto previsto. Si parla circa di 3 milioni”.