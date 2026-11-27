Il noto giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto a TMW Radio per analizzare la situazione in casa Fiorentina, non nascondendo una certa paura per le sorti di questa stagione.

Sulla Fiorentina

“È un disastro, perché se lo rapporti a quanto hai speso sul mercato… Paratici ha grosse responsabilità perché Grosso, un buon allenatore, disse che ha fatto una squadra inallenabile, e aveva ragione lui! Manca un centrocampista di personalità che faccia girare il gioco, un difensore che guidi la difesa: se mi avessero detto ‘fai un acquisto con 30 milioni’ io avrei preso subito un difensore forte, e invece ha pagato 17 milioni Viery, un ragazzo che non conosceva nessuno. I giocatori sono bellini da vedersi, ma fanno bene solo in giornata di grazia, ci sono limiti enormi: hai speso 150 milioni, ce ne vorranno altri 70 per il riscatto e giochi con il centrocampo dell'anno scorso…”.

Su Udinese-Fiorentina

“A Udine è già una partita chiave, se perdi contro l'Udinese diventa un dramma assoluto e ora i friulani ci credono, stanno bene anche fisicamente. Io avrei più paura perché l'anno scorso c'erano giocatori di personalità, tra Gosens, Mandragora: questi sono ragazzini, se vanno ultimi chissà cosa succede. Vanoli perde il posto se perde a Udine secondo me, anche perché lo hai ripreso, avevi sondato Tudor, io credo che Paratici ci creda poco in Vanoli”.