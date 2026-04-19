Il Genoa espugna Pisa, si allontana dalla Fiorentina e fa un grosso balzo verso la salvezza. Guarda la nuova CLASSIFICA di Serie A
Se pur in rimonta ma anche il Genoa ha vinto a Pisa, nel match delle 18 di Serie A: la squadra rossoblù era andata sotto però nel punteggio nel primo tempo, per via di un colpo di testa di Canestrelli sugli sviluppi di un corner.
Al 41' bel gol da parte di Ekhator che trova l'angolo alto col sinistro, dal limite dell'area. Rimonta completata invece nella ripresa grazie al rigore di Colombo, per un fallo di mano proprio di Canestrelli. Il Genoa sale così a 39, a +4 sulla Fiorentina, e conquista un bel pezzo di salvezza.
La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 78, Napoli 66, Milan 66, Juventus 60, Como 58, Roma 58, Atalanta 54, Bologna 48, Lazio 47, Udinese 43, Sassuolo 42, Torino 40, Parma 39, Genoa 39, Fiorentina 35, Cagliari 33, Cremonese 28, Lecce 27, Verona 18, Pisa 18.