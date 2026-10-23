Effetto Dodô sul mercato. E adesso João Mário potrebbe partire già a gennaio

Il futuro di João Mário alla Fiorentina potrebbe essere già in bilico. In vista della sessione invernale di mercato, infatti, non è escluso che il portoghese possa lasciare Firenze dopo pochi mesi e fare ritorno anticipato alla Juventus. Uno scenario legato anche al futuro di Dodô, per il quale resta aperto il discorso relativo al rinnovo contrattuale. A riportarlo è TuttoMercatoWeb, che fa il punto sulle possibili mosse in entrata e in uscita del club viola.

João Mário, il rinnovo di Dodô può cambiare tutto

Secondo quanto riferito da TuttoMercatoWeb, un eventuale accordo per il rinnovo di Dodô potrebbe avere conseguenze dirette sul futuro di João Mário. In caso di prolungamento del contratto del brasiliano, la Fiorentina potrebbe valutare il ritorno anticipato del portoghese alla Juventus già a gennaio, interrompendo così il prestito prima della scadenza prevista. Per il momento si tratta di un’ipotesi di mercato, legata agli sviluppi delle prossime settimane. La situazione di Dodô sarà quindi uno degli aspetti da seguire per capire quali scelte farà la società viola in vista della finestra invernale.

Non solo João Mário: anche Pongracic in bilico

Il mercato della Fiorentina potrebbe riservare novità anche sul fronte delle uscite. Tra i giocatori il cui futuro viene indicato come incerto c’è infatti Marin Pongracic, altro nome che potrebbe finire al centro delle valutazioni della dirigenza. Per quanto riguarda i possibili rinforzi, TuttoMercatoWeb cita invece Tiago Gabriel e Pierre-Emile Højbjerg, due profili che rappresenterebbero operazioni complicate. In attesa di capire quali piste potranno concretizzarsi, la Fiorentina si prepara dunque a una sessione di gennaio che potrebbe coinvolgere sia il reparto difensivo sia il centrocampo.