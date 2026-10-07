Venuti ricomincia dalla Serie B: "L'Ascoli è tutto quello di cui avevo bisogno per ripartire"

Lorenzo Venuti sceglie l'Ascoli per la sua rinascita calcistica. Rimasto al termine della scorsa stagione e dopo un periodo di prova nelle ultime settimane, l'ex difensore della Fiorentina è stato ingaggiato dal club marchigiano.

"L'Ascoli ha tutto quello che mi serve"

Nel corso della conferenza stampa di presentazione, ha dichiarato: “Dopo un infortunio come il mio avevo bisogno di ripartire da una società con ambizioni, con un progetto chiaro e che mi volesse per quello che esprimeva in campo, tutto questo è l’Ascoli”.

In campo già nel weekend?

La prima sfida dopo la sosta sarà contro il Sudtirol: “Conosco l’allenatore, l’ho avuto a Benevento, faceva parte dello staff di De Zerbi. Come a noi, anche al SudTirol piace giocare, quindi la partita potrà essere un bel manifesto per il campionato di Serie B. Spero venga fuori una bella partita, sono a disposizione del Mister: chi meglio di lui e del suo staff può sapere se posso essere utile già da sabato. È un campionato tosto, la forbice fra chi fa i playoff e i playout è ridotta, ti puoi ritrovare dalle stelle alle stalle in un attimo, l’importante è essere costanti e credere in quello che si fa. Alcune squadre partono per vincere il campionato, l’importante è non fare proclami e lavorare una partita alla volta”.