Alla vigilia del ritorno degli ottavi di Conference contro il Rakow, il centrocampista della Fiorentina Cher Ndour ha parlato in conferenza stampa, a cominciare dal terreno di gioco non in perfette condizioni: “Non lo è, ecco. Ma non deve essere una scusa, è lo stesso campo anche per loro. Sappiamo che partita ci aspetta, siamo esclusivamente concentrati sul dare il massimo possibile”.

“Vanoli? Ha detto che è stata fortuna all'andata…”

Calciare di più da fuori? “Il mister, anche in settimana, mi fa lavorare molto sui tiri dal limite. Per Vanoli il mio ultimo gol all'andata è stato un colpo di fortuna (ride, ndr). Ovviamente ci sono situazioni in più dove si può trovare il gol, ci sono tanti giocatori che sanno calciare bene. Avere queste soluzioni è importante”.

“La Conference è prestigiosa. L'obiettivo è passare il turno”

Affezione alla Conference League? “Questa è una competizione europea sicuramente prestigiosa. Io, come tutti i miei compagni, sono affezionato a questa coppa. Cerchiamo di dare tutto il possibile, il nostro obiettivo adesso è passare il turno domani e siamo concentrati al 100%”.