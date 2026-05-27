UFFICIALE: Atalanta verso la rivoluzione. Parte un giro anche di direttori sportivi

C'è grande attesa, in Italia, per il giro allenatori della Serie A. La Fiorentina ha già scelto il suo, Fabio Grosso, con il quale è stata raggiunta l'intesa per un contratto biennale. Ma non solo: ci sono rivoluzioni anche per quanto riguarda i direttori sportivi.

Parte un giro di direttori sportivi

Potrebbe rimanere coinvolto Fabio Paratici, osservato speciale del Milan ma saldamente al comando della Fiorentina. I grandi cambiamenti arrivano in casa Atalanta, dove saluta ufficialmente Tony D'Amico dopo quattro anni. Pronto ad arrivare a Bergamo Cristiano Giuntoli, con Sarri candidato tecnico.

Atalanta, dentro Giuntoli e Sarri

Dopo quattro intense stagioni vissute insieme, le strade di Atalanta Bergamasca Calcio e del Direttore Sportivo Tony D’Amico si dividono, professionalmente. La famiglia Percassi e quella Pagliuca, ma anche tutta Atalanta BC, ringraziano sentitamente il Direttore Tony D’Amico e gli augurano il meglio per il futuro.