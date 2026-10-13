Moretto: "In estate c'era anche la Fiorentina su Camarda. Parole importanti del Milan su di lui, ma per ora..."
Sul canale You Tube di Fabrizio Romano, l'esperto di calciomercato Matteo Moretto ha parlato degli interessi per Camarda risalenti a quest'estate.
Le parole di Moretto
“A luglio Comotto e Camarda sono stati rinnovati dal Milan, con un contratto lungo e con parole di apprezzamento di Amorim e Cardinale per entrambi i profili. Su Camarda c'erano Atalanta e Fiorentina, su Comotto Genoa, Parma Bologna e Juventus, che l'avrebbe pure comprato”.
Poco spazio
“Da luglio ad oggi, però, quello che è stato è che i due hanno trovato pochissimo spazio con il Milan: appena 8 minuti in due. Le possibilità di giocare ci sono state in questo inizio di stagione. Serve capire che tipo di progetto sportivo ha il Milan per questi due ragazzi”.
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