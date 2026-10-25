Paratici e Marotta, pace fatta? L'abbraccio andato in scena nel prepartita – FOTO
Fine delle tensioni tra Beppe Marotta e Fabio Paratici? Difficile dirlo, ma nel prepartita il presidente dell'Inter e il DS della Fiorentina sono stati protagonisti di un curioso episodio.
Abbraccio e chiacchiere
Nonostante il gelo nella relazione tra i due a seguito dei dissidi risalenti ai tempi della Juventus, le telecamere di DAZN nel prepartita hanno ripreso i due dirigenti intenti a scambiarsi un caloroso abbraccio e più di qualche parola.
La foto
Questa l'immagine dell'abbraccio tra Paratici e Marotta, avvenuto nel tunnel degli spogliatoi di San Siro
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