UFFICIALE: La Fiorentina ritrova Galloppa per un'altra amichevole estiva ad agosto. I dettagli

Si aggiunge un'altra amichevole al programma estivo della Fiorentina. Come comunicato dal Modena, la squadra viola sarà di scena al Braglia l'8 agosto per giocare un'amichevole contro i canarini.

La Fiorentina ritrova Galloppa

La società viola ritroverà il suo ex allenatore della primavera Daniele Galloppa, ora al Modena e che ha salutato da qualche giorno Firenze, dopo un ciclo assai vincente con il gruppo giovanile.

Il comunicato del Modena

“Un appuntamento di prestigio per l’estate dei canarini e di tutti i tifosi e gli sportivi modenesi. Sabato 8 agosto alle ore 18 lo Stadio “Alberto Braglia” ospiterà l’amichevole tra il Modena e la Fiorentina, una sfida dal fascino speciale che porterà in città una delle realtà più importanti del calcio italiano. Per la squadra guidata da Daniele Galloppa sarà l’ultimo banco di prova prima dell’inizio della stagione ufficiale, l’occasione ideale per misurare la crescita del gruppo e rifinire gli ultimi dettagli in vista degli impegni che contano”.

Il calendario aggiornato

Il programma delle amichevoli estive della Fiorentina 2026: