Si avvicina il ritorno in campo dell'Italia Under 20 e Nunziata chiama anche due calciatori della Fiorentina

Durante la prossima pausa per le nazionali anche l’Under 20 dell’Italia torna in campo dopo le sfide di novembre contro Portogallo e Germania: gli azzurrini saranno impegnati in un’amichevole contro l’Inghilterra il 27 marzo a Riano in provincia di Roma. E questa mattina il commissario tecnico ha reso nota la lista dei convocati.

Nunziata chiama 22 calciatori per la sfida contro l'Inghilterra: due sono della Fiorentina

l tecnico Carmine Nunziata ha convocato per l’occasione 22 calciatori: 11 nati nel 2005, 10 nel 2006 e uno nel 2007, il difensore della Roma Cristian Cama. Gli Azzurrini si raduneranno domani, domenica 22 marzo, in serata al Riano Athletic Center. Da segnalare la presenza in rosa di due giocatori di proprietà della Fiorentina, attualmente in prestito in cadetteria e in serie C: stiamo parlando di Tommaso Martinelli, portiere della Sampdoria, e Lorenzo Romani, ora in forza al Lecco.

Questa la lista completa dei convocati:

Portieri: Tommaso Martinelli (Sampdoria, in prestito dalla Fiorentina), Lapo Siviero (Torino);

Difensori: Mike Aidoo (Pergolettese), Adam Bakoune (Monza), Cristian Cama (Roma), Christian Corradi (Trento), Jacopo Mirra (Roma), Niccolò Postiglione (Pineto), Lorenzo Romani (Lecco, in prestito dalla Fiorentina), Giacomo Stabile (Bari);

Centrocampisti: Aaron Ciammaglichella (Juve Stabia), Leonardo Colombo (Monza), Giacomo De Pieri (Bari), Luca Di Maggio (Padova), Patrick Amoako Nuamah (Catanzaro), Fabio Rispoli (Catanzaro);

Attaccanti: Federico Cassa (Atalanta), Matteo Lavelli (Inter), Alvin Obinna Okoro (Juve Stabia), Simone Pafundi (Sampdoria), Emanuele Rao (Bari), Dominic Vavassori (Atalanta).