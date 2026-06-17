Il tempo stringe per i riscatti. In due ai saluti, ma anche la valutazione su Solomon...

La Fiorentina si è mossa esclusivamente in prestito nel mercato di gennaio, laddove era necessario accumulare giocatori per raggiungere l'obiettivo salvezza. Alcuni rimarranno, come Marco Brescianini e Giovanni Fabbian, riscattati rispettivamente da Atalanta e Bologna (vigeva l'obbligo in caso di salvezza).

Difficilmente ci saranno altri riscatti

Per altri, invece, non sarà così. Daniele Rugani avrebbe potuto raggiungere una percentuale di presenze tale da far scattare l'obbligo, ma ciò non è accaduto. E la scelta della Fiorentina è chiara, rispedire il giocatore al mittente. Stessa decisione per Jack Harrison, dato che il club viola vorrebbe orientarsi su scelte diverse sugli esterni.

Solomon? Perplessità fisiche

Il capitolo più enigmatico riguarda Manor Solomon. Secondo Tuttomercatoweb.com, anche in questo caso la Fiorentina va verso il saluto al calciatore, senza riscattarlo. Le condizioni fisiche preoccuperebbero il club di fronte ai 10 milioni di euro pattuiti.