Satin: "Atta grandissimo colpo di Paratici. Mi aspettavo potesse andare in un club di più alta classifica rispetto alla Fiorentina"

L'agente e intermediario di mercato francese e internazionale Bruno Satin ha parlato del colpo Arthur Atta che ha chiuso la Fiorentina nelle ultime ore dall'Udinese. Queste le sue parole a Radio Sportiva.

Su Atta

“In Francia non sanno molto di Atta, perché in pochi si sono accorti della sua partenza verso Udine lo scorso anno. E' un ragazzo di grande prospettiva, un box to box".

Sul colpo Fiorentina

"Sinceramente mi aspettavo che potesse arrivare anche in un club di più alta classifica rispetto alla Fiorentina, ma è un grande colpo di Paratici”.