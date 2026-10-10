La formazione titolare della Fiorentina: contro il Genoa Vanoli premia Oulai. Ok Mastantuono, ma le sorprese sono in attacco

Pochi minuti fa l'allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli ha reso noto quello che sarà l'undici titolare che scenderà in campo tra poco meno di un'ora a Marassi contro il Genoa di Daniele De Rossi. E nonostante la formazione sembrava poter essere scontata, il tecnico sceglie comunque di portare qualche novità.

A Marassi Vanoli rivoluziona l'attacco

In porta non ci sono dubbi, ci sarà De Gea. In difesa la novità invece arriva sulla fascia sinistra: sarà Valdepenas, e non Viery, a completare il reparto difensivo con Dragusin, Ranieri e Jimenez sull'altra fascia. A centrocampo arriva la prima da titolare in campionato per Oulai, che assieme a Ndour farà da mezzala, con Fagioli regolarmente in cabina di regia. In attacco nessun dubbio per Mastantuono, che nonostante il viaggio intercontinuentale è regolarmente titolare sulla destra, con Gnonto sulla sinistra. Il centravanti contro il Genoa sarà Beto.

Queste le scelte dei due allenatori

Genoa (4-4-1-1): Bijlow; Ehizibue, Otoa, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Frendrup, Traoré, El Shaarawy; Messias; Osmajic. All.: De Rossi.

Fiorentina (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Ranieri, Valdepenas; Oulai, Fagioli, Ndour; Gnonto ,Beto, Mastantuono. All.: Vanoli